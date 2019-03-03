Стало известно, какое наказание грозит задержанному в Крыму архиепископу ПЦУ

Архиепископу Клименту грозят 15 суток админареста, сообщил активист / УНИАН

В захваченном Россией Крыму архиепископу Крымской епархии Православной церкви Украины Клименту (в миру — Павел Кущ) грозит наказание в виде 15 суток административного ареста.

Задержанного архиепископа Климента доставили в так называемый "Киевский райотдел Управления МВД России по Крыму" и там на него должны оформить админпротокол за "мелкое хулиганство", написал представитель инициативы "Крымский процесс" Михаил Батрак в Facebook.

По его словам, священнослужителю оккупанты придумали сначала одно обвинение, а потом — другое.

"После того, как ему в "центральном райотделе полиции" не смогли представить обвинение по краже вещей из его же храма, ему придумали новое обвинение..., якобы он ругался с кем-то на автостанции и использовал при этом бранные слова…", — отметил активист.

Напомним, архиепископа Климента задержали в Крыму 3 марта. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви. Потом стало известно, что оккупанты обвинили его в использовании на рынке возле автовокзала "нецензурной брани".