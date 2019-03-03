"Нецензурная брань": задержанный архиепископ ПЦУ сказал, в чем его обвинили оккупанты

В Крыму оккупанты обвинили архиепископа Климента в использовании нецензурной брани на рынке / facebook.com/emil.kurbedinov

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент (в миру — Павел Кущ) сообщил, что в захваченном РФ Крыму российские силовики обвинили его в использовании ненормативной лексики.

Оккупанты обвинили задержанного архиепископа Климента в том, что он якобы на рынке в Симферополе "ругался нецензурной бранью", пишет Крым.Реалии.

По словам священнослужителя, его отвезли в так называемый "Центральный отдел Управления МВД России по Симферополю", а потом везли в "Киевский райотдел Управления МВД России по Крыму".

"…Обвиняют меня в том, что я находился на рынке возле автовокзала и ругался нецензурной бранью…", — сказал архиепископ Климент. Также священнослужитель поделился, что чувствует себя нормально.

Напомним, 3 марта стало известно, что в Крыму задержали архиепископа Климент. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви.