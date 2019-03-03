В Крыму задержали архиепископа ПЦУ

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент (Кущ)

В аннексированном Крыму полиция задержала архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента (Куща).

Об этом сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

Священника задержали в воскресенье, 3 марта, на автовокзале в Симферополе и доставили в Киевское районное отделение полиции.

Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, он планировал посетить судебное разбирательство по делу украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что с 2014 года Крым стал более украинским.

"Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым - это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца", - написал он в Facebook.