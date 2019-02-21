Климкин рассказал, как Крым стал более украинским за годы аннексии

21 февраля 2019, 07:54

За время аннексии Крым не стал "более российским", уверен глава МИД Украины.

Крым

За годы российской аннексии Крым стал более украинским, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил, что полуостров был "недостаточно украинским" до захвата Россией, поэтому Украине пришлось заплатить "сверхвысокую цену". Вместе с тем министр считает, что этой ситуации Украина может винить только себя.

Климкин уверен, что за время аннексии Крым не стал "более российским", а Киев за последние годы смог полуостров украинизировать.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала захвата полуострова.

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Россия Крым Павел Климкин
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