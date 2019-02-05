Экс-вице-премьер РФ назвал единственный способ возврата Крыма Украине

Украина только сама может забрать у России Крым, считает российский экс-вице-премьер / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох полагает, что Украина только сама может забрать у РФ захваченный Крым.

У России не будет проблем с Западом из-за полуострова, рассказал экс-чиновник в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, Крым РФ не нужно было отдавать, нужно было за него драться.

"Там стояли ваши войска, ваши части. У них были боеприпасы, они должны были стрелять. Украинские власти в Киеве приняли решение отдать Крым без боя", — заявил собеседник.

Кох считает, что Украина может никогда не получить назад полуостров. "Можно считать это платой за сохраненные жизни ваших солдат, которые бы погибли, отстаивая его. Хорошая это была плата или нет — решайте сами. Я тут плохой судья", — сказал он.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.