"Титушки" и штурм: на Ровенщине пытались не допустить переход общины в ПЦУ

Переход общины в ПЦУ на Ровенщине / Фейсбук С.Кондрачука

В селе Новая Мощаница Здолбуновского района Ровенской области переходу религиозной общины в состав Православной церкви Украины пытались помешать "представители церковной общественности", которых сельчане называют "титушками".

Их свезли в село из нескольких районов области, при этом местные жители всерьез готовились отражать штурм непрошенных гостей, сообщил глава Здолбуновской районной администрации Сергей Кондрачук в Facebook.

"Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможного штурма „залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного", — написал он.

Он добавил, что в Новой Мощанице находится могила странствующего проповедника Леонтия Грицана (старца Леонтия), поэтому ежегодно в село приезжают тысячи паломников, привозя деньги в храм.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине священники устроили мордобой из-за перехода церкви в ПЦУ.