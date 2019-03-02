На Буковине священники устроили мордобой из-за перехода церкви в ПЦУ

На Буковине священники устроили драку / Sputnik Молдова

В субботу, 2 марта, в селе Бережонка Вижницкого района Черновицкой области собрание церковной общины завершилось дракой между двумя священниками.

Инцидент произошел во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который решил перейти из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины, сообщает УНИАН.

На собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. Решение о переходе было принято 164 голосами. В то же время "против" проголосовали 18 человек, а воздержались десять.

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При этом на собрание также приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел - Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода церкви в ПЦУ.

Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он умышленно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.

На месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции.

Напомним, митрополит Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ.

Ранее стало известно число приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ.