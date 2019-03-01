"Обрабатывает каждого": Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Большая часть православных церквей мира сейчас признают, что Православная церковь Украины имеет все права на автокефальный статус, однако не выносят такую позицию из-за мощного влияния Москвы на ситуацию.

Соответствующее заявление сделал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью BBC Украина.

"Мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне о признании нашей автокефалии. К сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы Украинскую церковь не признавали. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной православной церкви, убеждают в том, что УПЦ не имеет будущего, собирают различные факты, пугают иерархов других церквей", – рассказал иерарх.

Напомним, ранее Епифаний обвинил Москву в создании в Украине религиозного противостояния. Позднее стало известно, что ПЦУ отказалась признавать Сербская православная церковь