"Церковь раскольников": официальный Афон отказался признавать ПЦУ

Митрополит Иларион: Афон не признает ПЦУ / Romfea

Афон отказался признавать Православную церковь Украины.

По словам митрополита Волоколамского Илариона, центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон, в который входят представители 20 местных монастырей "официально выразил свою позицию", когда отказался направить в Киев делегацию на интронизацию главы ПЦУ Епифания. А у все-таки прибывших в Киев игуменов двух афонских монастырей представлять Афон не было полномочий.

Об этом митрополит Иларион заявил в интервью греческому информационному агентству Romfea.

Читайте также"Отшил" или признал? Глава Кипрской церкви объяснил свое отношение к Епифанию"Только один из них (приехавших игуменов афонских монастырей – ред.) присутствовал на "интронизации". Что же касается архимандрита Ефрема (из монастыря Ватопед), то в Киеве он попал фактически под домашний арест, ведь когда он внезапно заболел (он был срочно госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом – ред.), то с каноническими иерархами отец Ефрем мог общаться только по телефону: в палату их не пустили. А вот новоявленный лидер раскола попал в него беспрепятственно и с журналистами — и снял нужный ему материал", – рассказал Иларион.

По его словам, ПЦУ не признала ни одна из Поместных Церквей мира.

Также он осудил решение Рады насильственно переименовать УПЦ МП: ни в Греции, ни в США подобное поведение власти просто не представляется возможным, отметил митрополит.

Читайте такжеПутин пообещал защитить права верующих в УкраинеРанее Синод Православной церкви в Америке отказался признать создание Православной церкви Украины. В открытом письме Синода Православной церкви в Америке выражается "глубокая скорбь и сожаление" по поводу того, что Константинопольский патриархат создал в Украине "церковный орган" из "двух раскольничьих групп".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви. 6 января он вручил томос главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.

СМИ сообщали, что Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко. Темой намечавшейся встречи должен был стать вопрос о признании новосозданной ПЦУ.

Позднее бывшая УПЦ МП заявила, что Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян. Если верить церковникам из Московского патриархата, патриарх Феофил принял и благословил мирян из Украины.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата. За проголосовали 240 депутатов.

В свою очередь в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине". Позднее у Онуфрия пригрозили судом из-за переименования УПЦ МП. Закон о переименовании церквей нарушает Конституцию, считает епископ Виктор Барышевский.

А предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.

Ранее нардеп Иван Винник заявил о том, что в случае отказа от переименования УПЦ МП не получит статуса неприбыльной организации и будет вынуждена платить налоги.

Напомним, Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия. Также в Минкульте УПЦ МП пригрозили принудительным переименованием. От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное исполнение норм закона или на сознательное непослушание, заявили в ведомстве.