У Онуфрия пригрозили судом из-за переименования УПЦ МП

В УПЦ МП прокомментировали требование о переименовании / Сайт УПЦ МП

УПЦ МП в суде будет оспаривать требование о своем переименовании, заявил глава представительства церкви при европейских международных организациях епископ Виктор Барышевский.

По его словам, центр управления УПЦ находится не в России, а в Киеве, поэтому закон не должен распространяться на Украинскую православную церковь. Он также утверждает, что принятый закон о переименовании церквей нарушает Конституцию Украины.

"Если государственные служащие будут произвольно толковать этот закон и требовать менять названия общин Украинской православной Церкви, то наши религиозные организации получат право оспаривать действия таких служащих или государственных органов в суде", — заявил Барышевский в интервью информационно-просветительскому отделу УПЦ МП.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.