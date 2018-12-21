"Здесь нет вмешательства государства": митрополит Епифаний одобрил переименование УПЦ МП

Священнослужитель заявил, в решении отсутствует политическая составляющая.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.
"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.
Митрополит убежден, что решение о переименование не усугубит отношения между церквями, а облегчит ситуацию. По мнению Епифания, политическую составляющую в данном законе значительно переоценили.
"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности. Украинский народ этого хотел и ожидал", - добавил предстоятель ПЦУ.
Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".
Как ранее сообщалось, пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦ является противоправным и не соответствует действительности.