"Здесь нет вмешательства государства": митрополит Епифаний одобрил переименование УПЦ МП

Митрополит Епифаний убежден, что переименования хотят не политики, а украинцы / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Митрополит убежден, что решение о переименование не усугубит отношения между церквями, а облегчит ситуацию. По мнению Епифания, политическую составляющую в данном законе значительно переоценили.

"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности. Украинский народ этого хотел и ожидал", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦ является противоправным и не соответствует действительности.