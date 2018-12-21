"Здесь нет вмешательства государства": митрополит Епифаний одобрил переименование УПЦ МП

21 декабря 2018, 02:28

Священнослужитель заявил, в решении отсутствует политическая составляющая.

Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний убежден, что переименования хотят не политики, а украинцы / УНИАН

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

Митрополит убежден, что решение о переименование не усугубит отношения между церквями, а облегчит ситуацию. По мнению Епифания, политическую составляющую в данном законе значительно переоценили.

"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности. Украинский народ этого хотел и ожидал", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦ является противоправным и не соответствует действительности.

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переименование УПЦ МП политика государство Митрополит Епифаний ПЦУ
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