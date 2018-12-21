В УПЦ МП отказались менять название и озвучили причину

Архиепископ Климент заявил, что нет оснований для смены названия УПЦ МП / investigator.org.ua

Пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что принятый Верховной Радой закон о необходимости смены названия церкви московского патриархата на РПЦ является противоправным и не соответствует действительности.

В Комментарии Громадському священнослужитель заявил, что управляющий центр УПЦ МП находится в Киеве, а не в Москве, поэтому оснований для переименования нет.

"Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государство-агрессор. У нашей церкви нет никаких оснований менять название в соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве-агрессоре. Это, наверное, о ком-то другом", - отметил он.

Климент заявил, что депутаты спровоцировали трансформацию государственно-церковных отношений, когда украинские политики агрессивными заявлениями в адрес прихожан приравняли Украину к странам Африки или ближнего Востока.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Также, согласно закону, представители УПЦ МП не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий на Донбассе.