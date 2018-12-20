Закон о переименовании церквей: у Онуфрия опасаются агрессии против УПЦ МП

Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Введение положений закона об изменении названий религиозных организаций может привести к "агрессии" против УПЦ МП.

Как говорится в комментарии на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, принятый парламентом закон №5309 может нарушить права на свободу совести и религиозных убеждений.

"Следует подчеркнуть, что, согласно заявлениям президента Украины, которые он делал раньше, введение этого закона может стать поводом для эскалации агрессии против Украинской Православной Церкви и вызвать ряд нарушений фундаментального конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений", - добавили в УПЦ МП.

Читайте такжеПримкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине

Напомним, 20 декабря Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что Православная церковь Украины является "псевдоцерковной структурой". Он также обратился к предстоятелям других церквей с призывом не признавать ПЦУ и не вступать с ней в общение.