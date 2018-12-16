У Онуфрия отказались признать ПЦУ и заговорили баснями

В Киеве прошел Объединительный собор / Reuters

Провозглашенная накануне в результате Объединительного собора Православная церковь Украины является "раскольничьей структурой", заявил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

"Как бы ни старались раскол объявить Церковью, неканоническое каноническим - Тело Церкви Христовой не примет этого, потому что та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается", - считает представитель Московского патриархата.

Данилевич подчеркнул, что Объединительный собор не имел отношения к церковной жизни, так как был не каноничным.

"То, что произошло вчера на территории национального заповедника "София Киевская", произошло за пределами Церкви и к Церкви Христовой отношения не имеет. Из двух раскольнических течений ("УАПЦ" и "УПЦ КП") создали теперь одно - "ПЦвУ". И больше ничего не изменилось. Таким образом, раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью", - думает он.

Спикер УПЦ МП также прокомментировал участие в Объединительном соборе представителей Московского патриархата.

"Прискорбно, что единицы ушли в раскол, а также что этот раскол поддерживает Константинопольский патриархат", - отметил он в Facebook.

Комментируя результаты Объединительного собора Данилевич также напомнил басню Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания для участия в богослужении и получения Томоса об автокефалии.