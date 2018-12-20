"Раскольники" и "лжеепископы": Кирилл потребовал игнорировать ПЦУ

Патриарх Кирилл жестко прошелся по ПЦУ / day.kyiv.ua

Созданная в результате Объединительного собора Православная церковь Украины является "псевдоцерковной структурой", заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

Он обратился к предстоятелям других церквей с призывом не признавать ПЦУ и не вступать с ней в общение.

При этом состоявшийся Объединительный собор Кирилл назвал "слиянием друг с другом двух схизматических организаций, из которых была образована одна. В "соборе" участвовали лжеепископы раскольнического "Киевского патриархата" и другой неканонической структуры - "Украинской автокефальной православной церкви".

Кроме того, канонической церковью в Украине он считает УПЦ МП под руководством митрополита Онуфрия.

Кирилл также подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии Украине был инспирирован главой светской власти страны в собственных политических целях. "Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь", - заявил он.

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Как отметил Кирилл, итогом этого "незаконного сборища" стало избрание "предстоятеля" так называемой "Православной церкви Украины" - им стал раскольнический "иерарх" самопровозглашённого "Киевского патриархата" С.П.Думенко, "все свои псевдохиротонии и даже "монашеский постриг" с именем Епифаний получивший от рук изверженного из сана и анафематствованного Филарета Денисенко".

"Свершившийся акт вопиющего беззакония преподносится властями страны и Константинопольской церковью как объединение украинского православия. Однако объединения на самом деле не произошло. Раскольники как были раскольниками, так и остались вне Церкви. И даже объединившись друг с другом, они по-прежнему остаются меньшинством на православной карте Украины", - добавил Кирилл.

Напомним, 20 декабря Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".