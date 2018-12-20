Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата

Рада проголосовала за переименование УПЦ МП / УНИАН

20 декабря Рада окончательно приняла законопроект №5309 о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Это решение поддержали 240 нардепов.

Отмечается, что отныне религиозная организация "обязана в своем полном названии, указанному ее в уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов "в Украине" и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации".

Читайте такжеПочему Москва так боится переименования УПЦ МПВ пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также "с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией".

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой изменить название УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине".

О необходимости изменить название УПЦ МП Филарет заявлял также в конце сентября. "В Верховной Раде уже, кажется, второй год, если не больше, находится на рассмотрении законопроект №5309 авторства народных депутатов. Этот законопроект уже прошел рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, и комитет со своими предложениями рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении", – заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Напомним, в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине".