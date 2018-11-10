В УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ

Томос об автокефалии УПЦ / Иллюстрация

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата) архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что переименование УПЦ МП в Русскую православную церковь не представляется возможным.

"Сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно", - сказал он в эфире "Громадського радіо".

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой изменить название УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине".

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - сказал Филарет.

О необходимости изменить название УПЦ МП Филарет заявлял также в конце сентября.