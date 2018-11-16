"В честь страны, откуда руководство": в Раде рассказали, как будут голосовать по переименованию УПЦ МП

Как будут голосовать по переименованию УПЦ МП / facebook.com/rs.ternopil

Рада готова поддержать инициативу по переименованию УПЦ МП в Русскую православную церковь.

Рада готова поддержать инициативу по переименованию запрета Московскому патриархату использовать название Украинская православная церковь.

"Как бы этот парламент не критиковали, мы имеем в нем проукраинское большинство. Мы это примем", – цитирует Обозреватель народного депутата от БПП Олега Барну.

По его словам, соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.

Читайте также"Барна думал, что машину вести проще, чем Яценюка с трибуны стаскивать": в Сети троллят нардепаНеобходимость его принятия он объяснил тем, что любая церковь, имеющая органы управления в ином государстве, "должна отвечать названию страны, откуда руководство": "Если она управляется Московским патриархатом, то и должна называться Русской православной церковью в Украине".

При этом любой священник может перейти в каноничную Украинскую православную церковь, которая подчиняется Константинополю, добавил Барна.

Напомним, в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине".

Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой изменить название УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине".

О необходимости изменить название УПЦ МП Филарет заявлял также в конце сентября. "В Верховной Раде уже, кажется, второй год, если не больше, находится на рассмотрении законопроект №5309 авторства народных депутатов. Этот законопроект уже прошел рассмотрение в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, и комитет со своими предложениями рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении", – заявил пресс-секретарь УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).