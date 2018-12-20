Рада запретила священникам УПЦ МП служить капелланами

Священники УПЦ отныне не могут исполнять свои обязанности в зоне боевых действий / "ТСН"

Нардепы 20 декабря проголосовали в парламенте за закон №5309, согласно которому представители УПЦ МП не имеют права вести деятельность в зоне боевых действий на Донбассе.

"Не допускается предоставление преимуществ или наложения ограничений в деятельности религиозной организации (объединения), которая входит в состав (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (руководство) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и временно оккупировала территорию Украины", - сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В документе указано, что авторы закона ставили цель защитить безопасность и суверенитет Украины от посягательств агрессора.

Напомним, Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".