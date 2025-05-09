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Как уберечь семью от болезней 10 мая: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
9 мая 2025, 14:17
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В народе верили, что обязательно нужно принимать участие в праздничных обрядах и собирать травы.
10 мая: какой праздник и что нельзя делать
10 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 10 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 10 мая

По новому церковному календарю, 10 мая в Украине церковь отмечает апостола Симона Зилота, святителя Симона Киево-Печерского, мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Эразма; мученика Исихия Антиохийского, преподобной Исидоры и блаженной Египетской Таисии; Киево-Братской иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 10 мая

Симон Зилот (Кананит) - один из 12 апостолов Иисуса Христа. О нем известно немного: точная дата и место смерти вызывают споры, равно как и место его захоронения. Апостол Симон упоминается в Евангелии от Марка и от Луки. Точно известно, что Симон отличался усердием службы своему учителю.

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Святитель Симон Печерский жил в XII веке и принял постриг в монахи в Киево-Печерском монастыре. Был рукоположен в епископа. Святитель написал несколько религиозных произведений. Мощи святого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святой Онисим и братья Алфий, Филадельф, Киприан вместе с другими 15 мучениками пострадали за веру Христову в III веке. Все вместе они происходили из Италии и были казнены как христиане по приказу императора Декия.

Святой мученик Исихий Антиохийский занимал высокий пост во дворце римского императора Максимиана. Когда император издал указ всех христиан уволить со службы, Исихий был переведен в женскую прислугу. Максимиан пытался убедить своего советника, указывая ему на унизительную должность, которую он занимает. Но за отказ отречься от Христа император приказал утопить Исихия.

Преподобная Исидора была монахиней Тавеннийского монастыря в Египте в IV веке.

Святая Таисия жила в Египте в V веке. Она отличалась своей любовью и заботой к окружающим, а также помощью монахам. В своем доме Таисия предоставляла им приют.

Народные традиции и приметы

Симона Зилота в народе называли Семеном Зельником. В этот день собирали лечебные травы. Особо важным такой день считался для знахарей. Травы, собранные в этот день, так и называли – Семеново зело. Люди верили, что Семен дает целительную силу травам в этот день.

Важно было собрать травы и приготовить зелье еще до заката. Сбор трав – особый обряд, его сопровождали такой поговоркой:

"Матерь Божья ходила, зелья родила, ведром поливала – нам на помощь давала".

В этот день коровам давали есть желтые травы и цветы. Это считалось хорошим для будущих молочных продуктов. А масло, которое собирали с сегодняшнего молока, держали как лечебное, – его давали детям, чтобы были здоровы.

В народе есть такая примета: если на Симона Зилота видны тучи, то следует выбросить из дома кочергу, лопату и помело, тогда дом будет защищен от грома.

Часто сбор зелья сопровождался женским гуляньем. Женщины с утра собирались в одном доме, надевали чистые красивые рубашки и готовили вместе вкусный обед. Затем несли еду в лес и там после сбора трав садились за праздничный обед.

В некоторых регионах эти девичьи гуляния сопровождались еще и купаниями. Это зависело от наличия водоемов.

Что нельзя делать 10 мая

В народный праздник Семена Зельника нельзя:

  • ссориться и обижаться;
  • бездельничать;
  • сплетничать и злословить;
  • не слушаться старших;
  • обманывать.

В народе верили, что обязательно нужно принимать участие в праздничных обрядах и собирать травы. Это поможет уберечь семью от болезней.

Именины и день ангела 10 мая

По новоюлианскому календарю 10 мая в Украине следует поздравить Таисию и Семена.

Имя Таисия имеет египетские корни, оно означает "посвященная Исиде". Исида – египетская богиня, которая считается идеалом женственности.

Семен происходит из древнееврейского языка и переводится как "услышанный Богом".

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