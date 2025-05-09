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"Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

Элина Чигис
9 мая 2025, 13:10
105
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новая публикация / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Алла Пугачева обратилась к россиянам
  • Как они отреагировали

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет с семьей в Израиле, высказалась в День Победы, который сегодня празднуют россияне.

На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала изображение с вечным огнем и оставила подпись к нему.

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"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", - отметила Примадонна.

Алла Пугачева - пост 9 мая
Алла Пугачева - пост 9 мая / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

Поклонники по-разному восприняли заявление Пугачевой и написали свое мнение в комментариях.

Как поклонники отреагировали на пост Пугачевой
Как поклонники отреагировали на пост Пугачевой / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

"Важная позиция сейчас, Алла Борисовна";

"Умница Аллочка, как всегда правильная трактовка";

"Их вспоминать надо так, чтобы они гордились вами. Если бы они в те годы так сбегали из страны, где бы мы все были сейчас? Нет, Вы не понимаете, о чем этот праздник";

"И тут все перевернула", - написали подписчики Пугачевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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