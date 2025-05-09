"Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

Кратко:
- Алла Пугачева обратилась к россиянам
- Как они отреагировали
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет с семьей в Израиле, высказалась в День Победы, который сегодня празднуют россияне.
На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала изображение с вечным огнем и оставила подпись к нему.
"Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых", - отметила Примадонна.
Поклонники по-разному восприняли заявление Пугачевой и написали свое мнение в комментариях.
"Важная позиция сейчас, Алла Борисовна";
"Умница Аллочка, как всегда правильная трактовка";
"Их вспоминать надо так, чтобы они гордились вами. Если бы они в те годы так сбегали из страны, где бы мы все были сейчас? Нет, Вы не понимаете, о чем этот праздник";
"И тут все перевернула", - написали подписчики Пугачевой.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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