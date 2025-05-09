"Шанс на победу Украины 1 к 37": Тимур Мирошниченко о Евровидении и личном рекорде

Голос Тимура - это визитная карточка Евровидения и своеобразный бренд.

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Тимур Мирошниченко поговорил с Главредом / Коллаж Главред, фото Суспільне

Тимура Мирошниченко знают как бессменного ведущего и комментатора Евровидения. Вместе с ним страна плакала, когда Kalush Orchestra одержали победу в 2022 году. Вместе с Тимуром украинские фанаты Евровидения могут полноценно присутствовать на конкурсе, в какой бы стране он не проходил. Вместе с Тимуром все затаивают дыхание, когда объявляют оценки.

Голос Тимура - это визитная карточка Евровидения и своеобразный бренд. Красивый, улыбчивый, позитивный и профессиональный. А сегодня он еще и отец многодетной семьи. Вместе с женой Инной он воспитывает двух биологических детей - Мию и Марко и двух "рожденных сердцем" - Марселя и Ангелину.

Тимур Мирошниченко рассказал Главреду о том, как ему работается все эти годы, как его изменила публичность и в чем он находит утешение.

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Тимур, вот Шведская телеведущая Петра Меде чувствует себя дивой, когда ведет Евровидение. А как чувствуете себя вы? В каком образе вам комфортно?

Евровидение - это когда ты в него погружаешься, оно не может не нравиться. Оно засасывает на все 100 процентов. Это - невероятная атмосфера, невероятные люди, невероятный вайб. Можно это "невероятно" еще множество раз называть, но в целом, это очень правильная, с очень правильными ценностями история, "движуха", где почетно участвовать. Не просто участвовать, а работать. Как вот 20 лет. В этом году у меня юбилей, поэтому я чувствую себя максимально комфортно в любом образе.

Тимур Мирошниченко - символ Евровидения в Украине / Фото Общественного

Потому что, пожалуй, уже со всех сторон, где можно было бы проявить себя на Евровидении, я себя проявил. И как комментатор, как ведущий, как корреспондент. Осталось только спеть, но это вряд ли произойдет (смеется - авт.). Я лучше продолжу делать то, что мне нравится, то, что мне приносит удовольствие. И еврофаны в Украине, и европейский вещательный союз называют меня "легендой Евровидения" и мне этот статус нравится.

Тимур Мирошниченко / Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

Как вы оцениваете шансы на победу Украины?

Один к 37-ми. Потому что 37 стран являются участницами этого года и безусловно все едут достойно выступить и представить свою страну, и при каких-то правильных раскладах одержать победу. Вот если серьезно, то я думаю, что мы серьезные претенденты на топ-10, а как уже там будут распределяться места, то на это очень много факторов влияют непосредственно.

Как смогут все те, кто претендуют на первые строчки топ-10, овладеть собой, использовать то пространство, которое им дано. А дано абсолютно всем одинаковое пространство, как у кого лучше всего удастся использовать его. У кого получится лучше всего за три минуты влюбить в себя миллионы людей, которые, скорее всего, видят их впервые во время трансляции. Вот тот и выиграет. Поэтому шансы один к 10.

Кто вам еще нравится из участников нынешнего Евровидения 2025. Если вдруг не победит Украина, то кто?

Я не могу сказать, что это прямо мой самый любимый год,по крайней мере пока так. Потому что действительно бывают годы, когда у тебя в плей-лист добавляется 10 треков. И даже через много-много лет ты продолжаешь их слушать. В этом году, пока что, у меня таких треков нет, кроме Ziferblat. Да, возможно, они добавятся уже непосредственно во время шоу. Кто-то сможет себя ярче представить, чем звучит в записи. Такое бывает.

Но по состоянию на сегодня, кроме Украины, у меня любимых нет.

Готовитесь ли вы как-то по-особенному к Евровидению?

По большому счету к Евровидению я готовлюсь и готов всегда. Ведь моя подготовка продолжается постоянно. Надо постоянно быть в информационном потоке, понимать, что, где и как, кто, куда, почему? Безусловно, основная подготовительная работа к трансляции, происходит в последнюю неделю-три перед шоу. Вот как раз сейчас я в эпицентре подготовительного процесса. Тщательно и досконально надо готовиться, чтобы точно понимать, кто выступает, кто эти люди, почему они здесь? Какова история выступлений той или иной страны? Да, это накапливается на протяжении всей деятельности. А непосредственно перед шоу основной такой упор идет на подготовку. Поэтому я не могу сказать, что как-то по-особенному. Я просто тщательно готовлюсь к каждому шоу.

Не задумывались над тем, чтобы завершить свою деятельность с Евровидением, ведь вы столько лет связаны с конкурсом?

Не то что не задумывался, наоборот, задумываюсь над тем, чтобы продолжать и продолжать. Я много раз рассказывал, что действующий рекорд работы на Евровидении принадлежит британскому комментатору Терри Вогану. Он 30 лет был комментатором на Би-Би-Си, а мне где-то в 2007-2008 годах посчастливилось с ним познакомиться, немного пообщаться. Это как раз были его последние годы комментирования. Это человек, который вдохновлял меня в начале карьеры двигаться в этом направлении.

Тимур Мирошниченко / Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

Сегодня я за десять лет до его рекорда. По состоянию на сейчас есть буквально один, два, ну, два с половиной, назовем это так, комментатора, которые работают 27, 28, 29 лет. Вероятно, кто-то из них повторит как минимум рекорд Уогана. Но я планирую не останавливаться. Я планирую до 69-ти лет комментировать Евровидение и тогда получится, что я 50 лет проработал в этом жанре и вряд ли кто-то когда-то побьет этот рекорд. То есть у меня такие планы, я не собираюсь останавливаться.

Несколько лет назад страна узнала Тимура Мирошниченко не только в качестве ведущего, но и многодетного отца. Как вам удается совмещать эти две роли, которые требуют невероятных усилий?

Я могу так ответить на этот вопрос: правильное планирование. Тайм менеджмент - наше все. Мы еще когда начинали с Инной встречаться, то так же мне приходилось просто в рабочий график вносить иногда часы, не дни даже, часы на то, чтобы увидеться с ней. Когда уже у нас появились семья и начали появляться понемногу дети, по большому счету, ничего не изменилось. Я действительно вношу в календарь время с семьей, время с детьми, с кем-то конкретно.

У нас есть такие традиции, как День папы. Например, с Мией День папы или с Марко или еще с кем-то из детей, или с женой. Вот я это вношу в календарь. И это время, которое посвящается семье.

Когда в твоей жизни появляются дети, твоя жизнь немного видоизменяется. Меняется твое стабильное течение. То, как ты работаешь, развиваешься и так далее. Но дети становятся дополнением этой жизни и, конечно, ее немного видоизменяют.

Я, например, утром завожу детей в школу и погнал по работам. И если есть возможность, я стараюсь вечером их из школы забрать. Это где-то там 18:30-19:00. И уже проводить время вместе с ними. То есть утро, вечер, ночь. Если я не на гастролях, не в командировках, то стараюсь впихивать все. Все рабочие вопросы именно в промежутке с девяти до восемнадцати, чтобы все остальное время посвящать все-таки семье. Не всегда так получается, но я стараюсь.

Тимур Мирошниченко / Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

Какой вы дома? Вы плохой полицейский или хороший?

Где-то на 98 процентов я - хороший полицейский. Но все же бываю и плохим (смеется - авт.). Не всегда планы или желания детей совпадают с адекватностью или с планами родителей, поэтому приходится иногда быть и плохим полицейским. Но это очень-очень редкие случаи и я даже бы сказал, что это редкие минуты, когда я плохой полицейский. В основном я стараюсь и являюсь все же хорошим полицейским.

Как вы справляетесь с родительским и профессиональным выгоранием? Что помогает вам быть в ресурсе и еще и (извините) так хорошо выглядеть всегда?

И родительство и вот то профессиональное, до выгорания (тьфу-тьфу-тьфу) еще никогда не доходило. Но они друг друга балансируют.

Да, отцовство, на самом деле, это очень сложно. Я не буду лукавить и говорить, что это подарок небес. Нет, это очень сложно. Это прям, по большому счету, самая тяжелая работа в мире - быть отцом. Но тем не менее, это стабилизирует твое состояние, иногда выводит тебя из состояния равновесия. Но это лишь для того, чтобы тебя как-то держать в тонусе.

То есть это, пожалуй, самое лучшее. Я в принципе очень оптимистичный человек, максимально оптимистичный человек. Я утром проснулся, солнце есть, все, уже день удался. Но когда тебя утром обнимают эти маленькие ручки, целуют, они заряжают на то, чтобы двигаться вперед. Ну и в принципе, моя работа она не однообразная. Один день не похож на другой день, потому что - это разные проекты, различные мероприятия, разные люди вокруг, разная энергетика этих людей. И оно держит в этой круговерти и помогает не выгореть.

Поэтому, в принципе, для меня, я надеюсь, понятие "выгорание" никогда не станет знакомым. И по состоянию на сейчас, в принципе, само понятие выгорания оно не очень знакомо. Да, усталость. Усталость, бывает, накапливается, но опять же, достаточно побыть с детьми или выйти, пройтись 10-15 минут и все стабилизируется.

Мешает ли вам публичность и узнаваемость в повседневной жизни? А может помогает?

Да и не мешает, и не помогает, по большому счету. Да, конечно, часто бывает, что люди просто подходят на улице для того, чтобы сказать спасибо. Люди говорят "спасибо" за Евровидение или за позицию. Благодарят за то, что я делаю. Благодарят за Марселя, или за Ангелину. Такое часто бывает. Так подходят, сфоткаться, узнают на заправках, полицейские узнают. Ну это нормальная часть моей профессии. Я к этому абсолютно нормально отношусь и понимаю, что если люди хотят, я иногда сам вижу, знаете, люди так узнали, хотят подойти, сфоткать, но стесняются. То я сам могу сделать первый шаг и предложить им или сфоткаться, или просто перекинуться несколькими словами. Для меня это нормально.

То есть у меня нет такого, что я устал от этого. Нет "я не хочу фотографироваться". Я считаю, что это неприемлемо, потому что ты, как человек публичный, должен всегда быть готов к тому, что тебя узнают, и поэтому и выглядеть должен нормально и вести себя адекватно, чтобы не попасть в желтые хроники.

Тимур Мирошниченко / Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

В вас чувствуется какое-то человеческое тепло и порядочность. Изменила ли вас ваша профессия, публичность?

Мне трудно сказать, потому что сейчас мне 39 и из них 20 я работаю на телевидении, в области ивентов. Но и до того - еще в студенческие и школьные годы я занимался тем же. Я с самого детства на сцене и мое первое публичное выступление произошло в 6 лет. И с тех пор я оттуда и не выхожу. Школьная газета - я ее издаю. Президент гимназии - пожалуйста, Тимур. Какие-то олимпиады - погнали! Я всегда вел максимально активный образ жизни. И она плавно со школьных лет переросла в студенчество, а потом уже в профессию. Мне кажется, что происходил определенный путь, и этот путь определенного становления и продолжает происходить.

Но между тем, какого-то переломного момента, когда я занимался чем-то другим, а потом стал телеведущим, этого не было. Я просто планомерно к этому шел и иду. Эта публичность всегда была в моей жизни.

Кто вам прививал ваши ценности в семье? На кого ориентируетесь? Кто ваш авторитет по жизни?

Мои родители - это первые, кто стал и является авторитетом и друзьями для меня. У нас фантастические отношения с родителями с самого детства. Максимально доверительные, максимально дружеские. Каждый вечер по дороге домой я звоню им и общаюсь с родителями. Просто спрашиваю, как дела, как чувствуют себя, как прошел день. Дружеская болтовня. Это обязательный ритуал.

Позже - это было окружение, друзья, которые были рядом. Мы дружим по 25 лет. Это друзья, с которыми мы выходили на первые наши большие сцены. Это люди, которые стали проводниками в профессии. Их очень много, их не перечислить.

Сегодня к родителям и друзьям присоединяется жена. Она - главный ориентир, номер один, на которую хочется равняться, которую хочется поддерживать. Ну и дети, само собой. То есть этот круг расширяется и морально ценностных ориентиров становится больше.

Как вы справляетесь со стрессом или моментами отчаяния, страхом?

Честно говоря, я и не припомню, когда у меня был такой стрессовый момент отчаяния, или страха. Учитывая то, что я отец четверых детей, я муж жены, сын своих родителей, то у меня в принципе нет права на страх, отчаяние или стресс. Я всегда должен быть в тонусе и всегда должен быть начеку.

Семья, и моя деятельность, они держат меня в каком-то правильном таком ресурсном поле. И у меня, в принципе никогда не бывает каких-то таких зашкварных ситуаций.

Как справляетесь с огромной ответственностью по жизни? В чем или в ком есть ваш "уголок покоя". Как вы отдыхаете и разгружаетесь?

Не открою какой-то Америки, что это, безусловно, семья. Так хочется всегда возвращаться, спешить, спешить к детям, к жене, чтобы быть с ними, видеть максимально их становление, их развитие. Вести с ними беседы. С ними уже интересно вести какие-то глубокие беседы, когда они сами их начинают. О каких-то серьезных вещах фундаментальных, слышать их мысли.

Это так кажется, что мы обучаем наших детей. На самом деле дети очень сильно учат всех нас, взрослых, любить, ценить безгранично, безапелляционно. Они учат определенным образом относиться к вещам и к ситуациям, быть открытыми, искренними. Именно они учат очень классно и это самое лучшее. Дети - наши лучшие учителя. Мы для них, они для нас.

Тимур Мирошниченко с семьей/ Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

Есть, конечно, вещи, которые чисто для души. Например, спортивная рыбалка. Но я уже не помню, когда я в последний раз на ней был. Мы очень любим путешествовать. И сейчас, конечно, путешествия они очень ограничены, но тем не менее, моя работа напрямую связана с постоянными путешествиями. Я очень люблю ехать за рулем, и очень часто, когда приходится делать многочасовые переезды, я сам еду за рулем, сам в машине. Это как раз таки лучший момент подумать о чем-то, успокоить, устроить все мысли. Поговорить с самим собой. Но в целом мне не нужны какие-то такие уголки покоя. Я очень социальный человек, мне наоборот нужны люди вокруг.

Как поддерживаете любовь и романтический огонек в отношениях с женой?

Еще с самого начала наших отношений с женой, она тоже очень много работала и сейчас тоже очень много работает. И я всегда очень много работал. И поэтому, чтобы нам хоть немножко проводить время вместе, мы вносили нас в свои рабочие графики. Время только для нас двоих.

Сейчас прошло семь с половиной лет после свадьбы, но тем не менее, ничего не поменялось. Мы так же вносим такое время только для нас двоих. И опять же, любые путешествия мы как-то поочередно делаем. Одно путешествие - это только мы с женой, другое путешествие - это мы с детьми. Следующее путешествие - это мы с друзьями и так далее. То есть тут тоже мы так все раскладываем по полочкам, чтобы всем хватало времени. Такого правильного времени вместе.

Тимур Мирошниченко / Фото Instagram/ timur.miroshnychenko

О чем мечтаете, кроме того, что Украина победит и завершится война?

Я мечтаю, чтобы все дети имели детство, так как сейчас это для меня очень актуально. Когда я вижу, как расцветают дети, когда у них появляется любовь просто взрослого, я очень очень мечтаю, чтобы в нашей стране, хотя бы в нашей стране, все дети имели родительскую любовь, которую им не могут дать в тех местах, где они могут оказаться по тем или иным причинам.

Что не допустимо делать публичному человеку во время войны?

Во-первых, не быть равнодушным и максимально делать вид, что ничего не происходит и жить своей жизнью. Жить жизнь, безусловно, надо. Но в контексте того, чем живет вся страна. Как бы это ни звучало банально, но тем не менее, надо думать, что ты делаешь, как ты делаешь, где ты делаешь, с кем ты делаешь. Нужно просто всегда думать о стране, кроме собственных каких-то интересов. Думать о том, как твои действия или твои поступки повлияют на других людей и на страну в целом.

Что вы никогда не опубликуете в своей социальной сети?

Я на самом деле много чего не публикую в своей социальной сети, потому что не считаю, что все надо публиковать в социальной сети. Делиться успехами детей - это ок. Делиться достижениями и полезными делами делиться, безусловно, надо. Но все же 95 процентов моей жизни все равно остается за кадром. Я многое не пощу.

Кто такой Тимур Мирошниченко? Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ", "Клуб 1%". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

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