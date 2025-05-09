Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям: кто сможет получить его состояние

В течение следующих двух десятилетий Фонд Гейтса планирует сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

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Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям / коллаж: Главред, фото: facebook.com/BillGates

Кратко:

Гейтс хочет вдохновить других миллиардеров жертвовать на благотворительность

Гейтс к 2045 году планирует сократить свой капитал на 99%

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о планах раздать свои состояния, оцениваемые в 200 миллиардов долларов, в течение следующих 20 лет. Об этом сообщает CNN.

Такое решение он принял, чтобы ускорить работу своего Фонда над глобальными инициативами в области здравоохранения, преодоления бедности и борьбы со смертельными инфекционными заболеваниями.

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Гейтс, который в 2010 году запустил инициативу Giving Pledge вместе с бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс и инвестором Уорреном Баффетом, стремится вдохновить других миллиардеров жертвовать большую часть своих состояний на благотворительность. На сегодняшний день эту инициативу уже поддержали более 240 человек.

"Когда я умру, люди будут говорить обо мне много разных вещей, но я твердо решил, что "он умер богатым" не будет одной из них. У меня слишком много насущных проблем, которые нужно решить, чтобы удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям", – написал Гейтс в своем блоге.

В течение следующих двух десятилетий Фонд Гейтса планирует сосредоточиться на трех ключевых направлениях:

снижение уровня материнской и детской смертности,

борьба со смертельными инфекционными заболеваниями,

выведение сотен миллионов людей из бедности.

На данный момент состояние Гейтса оценивается в 108 миллиардов долларов, что ставит его на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Однако к 2045 году он планирует сократить свой капитал на 99%, вложив его в благотворительные проекты через Фонд Гейтса.

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Кто такой Билл Гейтс? Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. В период с 1996 по 2007 год, с 2009 по 2016 год — самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, сообщает Википедия.

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