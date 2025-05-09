На некоторых направлениях тише: в ВРУ сообщили, придерживается ли РФ "перемирия"

Россияне хоть и объявили о так называемом перемирии, однако есть нюанс по его соблюдению.

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Армия РФ продолжает штурмы на фронте / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Что сказал Костенко:

На некоторых направлениях оккупанты уменьшили активность боевых действий

Россия продолжает нарушать объявленное ею же "перемирие"

По состоянию на утро 9 мая армия страны-агрессора России не соблюдает режим прекращения огня. Об этом в комментарии Еспресо рассказал народный депутат Украины, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, ситуация на разных участках фронта отличается: кое-где действительно есть затишье, однако на многих направлениях продолжаются активные боевые действия.

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"Относительно перемирия, которое Россия сейчас хочет показать, что если они не бьют по нам ракетами и шахедами, то это и есть то перемирие, которое они нам предлагают. То сегодня ночью мы видели, что как минимум, в Киеве и в областях "шахедов" запусков не было. Поэтому, возможно, для России это перемирие, для меня это не перемирие", - подчеркнул он.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Чиновник считает, что так называемое "перемирие" нельзя считать настоящим, потому что Россия просто пытается провести парад победы у себя и обеспечить безопасность мировым лидерам, которые приехали в Москву.

Перемирие на фронте до 9 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Впоследствии стало известно, что оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта. Только с полуночи до полудня 8 мая РФ 734 раза нарушила режим прекращения огня и провела 63 штурмовые операции.

О том, что захватчики не соблюдают режим тишины на фронте, в частности на юге, впоследствии сообщил и представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Кроме того, страна-агрессор Россия, по его словам, пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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