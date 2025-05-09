Имеют ли право ВСУ ударить по параду Путина в Москве: Жданов дал ответ

Основу парада составляют военнослужащие армии РФ, ведущей активные боевые действия с целью захвата территории Украины.

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Парад Путина на 9 мая является законной целью для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Могут ли ВСУ бить по параду на Красной площади

Что не так с работой российских сил ПВО

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что военный парад на Красной площади является законной военной целью несмотря на то, что на нем присутствуют иностранные гости и гражданское население.

По его словам, основу парада составляют военнослужащие армии РФ, ведущей активные боевые действия с целью захвата территории Украины. Кроме того, на параде будет представлена российская военная техника, которая участвует в боевых действиях.

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"Поэтому парад 9 мая – это абсолютно легитимная военная цель для нас. Можно даже охарактеризовать ее как район массового скопления личного состава и военной техники врага", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Военный эксперт также прокомментировал работу российских сил ПВО, в частности, ракет Панцирь С-1.

"Количество случаев падения этих ступеней на головы и не только уже просто зашкаливает. Начнем с Белгорода: когда город прикрывали "Панцирями", его ракеты и ступени и газовую трубу перебивали в жилом доме, и просто попадали в новый дом, и прилетало в частное строение. Это лишь один пример", - напомнил Жданов.

По его словам, технологически подобные "спецэффекты" являются нормальными, поскольку так сконструирована данная ракета.

"Конструкторы не думали, как все это будет применяться в городской местности, куда это будет падать. По идее, по классике, ПВО должно становиться кольцом вокруг города, и на подступах к городу сбивать воздушные цели. Но нехватка ПВО заставляет россиян ставить комплексы даже в центре города", - добавил Жданов.

Перемирие на День победы - что известно

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Тем временем росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.

В то же время бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун считает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет атаковать Киев ракетой Орешник. Подобные угрозы рассчитаны на российскую аудиторию и иностранных гостей, которые приедут в Москву, и призваны впечатлить и напугать людей.

Ягун также сказал, что Орешник - это экспериментальное оружие, и оно не стоит на вооружении армии Российской Федерации. По данным иностранных спецслужб, таких ракет было всего пять: две из них были собраны полностью, три – разобраны.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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