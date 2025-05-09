Нацбанк обсудил с послами G7 и ЕС давление со стороны партийцев Петра Порошенко - Пышный

https://glavred.info/ukraine/nacbank-obsudil-s-poslami-g7-i-es-davlenie-so-storony-partiycev-petra-poroshenko-pyshnyy-10663139.html Ссылка скопирована

Глава Нацбанка Андрей Пышный / УНИАН

Руководство Национального банка Украины обсудило с послами G7 и Европейского Союза ситуацию вокруг Международного инвестиционного банка, чьим владельцем является народный депутат Петр Порошенко.

Представители стран-партнеров были проинформированы о давлении, которое оказывается на НБУ после того, как репутация Порошенко была признана небезупречной - вследствие введения в отношении него санкций СНБО, передают Українські новини.

"Благодарен за высокую оценку нашей работы - для команды это важно, особенно учитывая кампанию давления на НБУ и его работников из-за последних решений по Международному инвестиционному банку и его владельцу Петру Порошенко, принятых в рамках пруденциального мандата. Этот вопрос также был предметно освещен. Благодарен, что в сложные времена Украина и НБУ имеют надежных партнеров и мощную поддержку", - отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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По его словам, он был приятно удивлен вовлеченностью и осведомленностью партнеров, их готовностью к открытому и экспертному обсуждению всех вопросов.

Глава Нацбанка отметил, что в этом году финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров будет достаточной - ожидается поступление не менее 55 млрд долларов.

"Вместе с тем 2026 и 2027 годы несут вызовы и потребуют концентрации совместных усилий. Важно также, чтобы именно сейчас вопрос использования замороженных российских активов для покрытия убытков, причиненных в результате вторжения РФ в Украину, получал достаточно внимания. Для этого есть необходимые предпосылки", - заявил Пышный.

Отметим, Национальный банк Украины признал деловую репутацию Петра Порошенко, владельца "Международного инвестиционного банка" и народного депутата от "Европейской солидарности", небезупречной. Это решение стало следствием введения в отношении Порошенко персональных санкций СНБО.

Политик назвал решение НБУ "очередным этапом зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции".

Позже в Нацбанке заявили о политическом давлении со стороны партийцев Порошенко из "Европейской солидарности" и возможности "подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности".

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