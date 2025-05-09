Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

Где-то на рисунке притаилась одна ошибка. Но где именно? Это смогут понять только самые умные люди.

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Где ошибка на рисунке/ Brightside

Если вы хотите проверить свою внимательность, то загадки, в которых нужно найти ошибку на рисунке, точно вам пригодятся. В таких головоломках предлагается угадать, что именно не так на картинке, которую мы созерцаем.

На картинке, которая размещена внизу, нужно отыскать, где именно ошибка на автобусной остановке, пишет jagranjosh.

Мы видим на картинке много людей, которые во время дождя ждут общественный транспорт на автобусной остановке. Часть людей держат зонтики над головами, чтобы не намокнуть во время неблагоприятной погоды.

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Как мы видим, дождь достаточно большой, ведь под ногами у людей даже образовались лужи. Тем, кто ожидает автобуса, приходится стоять в этих лужах, ведь от них просто некуда деться.

Видите ли вы где-то там ошибку? Если нет, то стоит внимательно присмотреться. Да, она, конечно же, не лежит на поверхности. Но если приложить немного усилий и постараться, то вы точно ее заметите.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на нее дается очень мало времени - всего 6 секунд. Не все смогут справиться настолько быстро.

Где ошибка на рисунке/ Brightside

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям - возможно они также захотят проверить себя.

Ответ мы оставили внизу.

Правильный ответ: справа стоит девушка без зонта, и хоть она стоит под сильным дождем, ее платье не мокрое.

Женщина в красном платье не намокла под дождем/ Brightside

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, что имеет ноги, но не ходит - такую загадку смогут разгадать лишь единицы. Ответ довольно прост - каждый из нас на самом деле сталкивался с этим в реальной жизни. Но непросто будет догадаться.

Также ранее мы рассказывали о задании, в котором надо угадать, как сложить цифру 6, переложив одну спичку - только гений разгадает сложную загадку. Только самым умным удастся догадаться, как именно сложить цифру 6 из трех спичек. Ломать спички нельзя.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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