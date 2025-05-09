Задумываюсь: Тимур Мирошниченко заговорил о завершении карьеры ведущего Евровидения

Тимур Мирошниченко поделился с Главредом тем, как он готовится к конкурсу.

https://glavred.info/starnews/zadumyvayus-timur-miroshnichenko-zagovoril-o-zavershenii-karery-veduego-evrovideniya-10663178.html Ссылка скопирована

Василий Байдак, Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко были ведущими Нацотбора Евровидения-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Кратко:

Как Тимур Мирошниченко готовится к Евровидению

Собирается ли он бросать свою карьеру телеведущего

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко ответил на вопрос о том, собирается ли он бросать карьеру телеведущего и комментатора песенного конкурса Евровидение и украинского национального отбора.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Главреду.

видео дня

Так, Мирошниченко заявил, что он не то чтобы не задумывался о том, чтобы отказаться своей карьеры в контексте Евровидения, а наоборот.

Тимур Мирошниченко / Суспільне

"Не то что не задумывался, наоборот, задумываюсь над тем, чтобы продолжать и продолжать. Я много раз рассказывал, что действующий рекорд работы на Евровидении принадлежит британскому комментатору Терри Вогану. Он 30 лет был комментатором на Би-Би-Си, а мне где-то в 2007-2008 годах посчастливилось с ним познакомиться, немного пообщаться. Это как раз были его последние годы комментирования. Это человек, который вдохновлял меня в начале карьеры двигаться в этом направлении", - рассказал бессменный телеведущий.

Тимур Мирошниченко любит свою работу / Скриншот YouTube

Он также рассказал о том, как готовится к Евровидению. "Моя подготовка продолжается постоянно. Надо постоянно быть в информационном потоке, понимать, что, где и как, кто, куда, почему? Безусловно, основная подготовительная работа к трансляции, происходит в последнюю неделю-три перед шоу. Вот как раз сейчас я в эпицентре подготовительного процесса", - поделился Тимур.

Тимур Мирошниченко - готовиться к большому шоу / Скриншот YouTube

По его словам, тщательно и досконально надо готовиться, чтобы точно понимать, кто выступает, кто эти люди, почему они здесь, а также о том, какова история выступлений той или иной страны.

"Да, это накапливается на протяжении всей деятельности. А непосредственно перед шоу основной такой упор идет на подготовку. Поэтому я не могу сказать, что как-то по-особенному. Я просто тщательно готовлюсь к каждому шоу", - добавляет он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Тимур Мирошниченко? Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред