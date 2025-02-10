Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

Кратко:
- Какие гонорары получили жюри и ведущие Нацотбора
- Какую общую сумму для этого выделили
Украинский известный ведущий и продюсер Евгений Фешак раскрыл тайну, какие же гонорары получили ведущие и жюри Нацотбора на Евровидение 2025.
Отметим, ведущими конкурса стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак, а в жюри были - Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец.
В эфире программы Ністиданісовісті Фешак заявил, что между судьями и ведущими распределили один миллион гривен, выходит, по 150 тысяч гривен каждому. Но продюсер обратил внимание, что может ошибаться.
"В жюри этого года Джамала, Танчинец и Екатерина из Go_A. И, если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шестерых. По 166 тыс. грн", - поделился Евгений.
Смотрите видео, где Евгений Фешак рассказал о гонорарах ведущих и жюри Нацотбора:
Евровидение 2025 - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.
А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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