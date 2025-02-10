Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

Звездам удалось неплохо подзаработать на Нацотборе.

https://glavred.info/starnews/izvestnyy-prodyuser-rassekretil-gonorary-zhyuri-i-vedushchih-nacotbora-detali-10638254.html Ссылка скопирована

Гонорары жюри и ведущих Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Суспільне Євробачення

Кратко:

Какие гонорары получили жюри и ведущие Нацотбора

Какую общую сумму для этого выделили

Украинский известный ведущий и продюсер Евгений Фешак раскрыл тайну, какие же гонорары получили ведущие и жюри Нацотбора на Евровидение 2025.

Отметим, ведущими конкурса стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак, а в жюри были - Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец.

В эфире программы Ністиданісовісті Фешак заявил, что между судьями и ведущими распределили один миллион гривен, выходит, по 150 тысяч гривен каждому. Но продюсер обратил внимание, что может ошибаться.

"В жюри этого года Джамала, Танчинец и Екатерина из Go_A. И, если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шестерых. По 166 тыс. грн", - поделился Евгений.

Смотрите видео, где Евгений Фешак рассказал о гонорарах ведущих и жюри Нацотбора:

Евровидение 2025 - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред