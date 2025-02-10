Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

Элина Чигис
10 февраля 2025, 09:32
213
Звездам удалось неплохо подзаработать на Нацотборе.
Жюри и ведущие Нацотбора на Евровидение 2025
Гонорары жюри и ведущих Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Суспільне Євробачення

Кратко:

  • Какие гонорары получили жюри и ведущие Нацотбора
  • Какую общую сумму для этого выделили

Украинский известный ведущий и продюсер Евгений Фешак раскрыл тайну, какие же гонорары получили ведущие и жюри Нацотбора на Евровидение 2025.

Отметим, ведущими конкурса стали Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак, а в жюри были - Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец.

В эфире программы Ністиданісовісті Фешак заявил, что между судьями и ведущими распределили один миллион гривен, выходит, по 150 тысяч гривен каждому. Но продюсер обратил внимание, что может ошибаться.

"В жюри этого года Джамала, Танчинец и Екатерина из Go_A. И, если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шестерых. По 166 тыс. грн", - поделился Евгений.

Смотрите видео, где Евгений Фешак рассказал о гонорарах ведущих и жюри Нацотбора:

Евровидение 2025 - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

10:42Синоптик
ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

10:15Украина
ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

09:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Сложное лечение": предательница Королева спасает невестку и потратит миллионы

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

"Ищет новую Настю": беглец Потап принял окончательное решение

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

Справится только сверхразум: найдите за 19 секунд 3 отличия у ленивца на дереве

Справится только сверхразум: найдите за 19 секунд 3 отличия у ленивца на дереве

Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей

Штраф 34 тысячи и лишение прав: в Украине вводят новые наказания для водителей

Последние новости

10:55

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Змеям - ложь, Собакам - неуверенность

10:42

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

10:41

"Я живой": в Одесском университете МВД курсанта случайно "похоронили"

10:22

"Нашли образование": у звезды фильма "Мимино" обнаружили рак

10:15

ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
09:32

Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

09:30

Украину накрыли сильные морозы: вернутся ли графики отключений света

09:28

ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

Реклама
09:04

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:57

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 5 секунд

08:34

Умер звезда советских фильмов Олег Стриженов - причина

08:19

Гороскоп на завтра 11 февраля: Овнам - интересное приглашение, Ракам - прибыль

08:10

Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвымнение

08:01

В Киеве ночью гремели взрывы: обломки дрона упали на здание

07:29

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной о завершении войны

06:58

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажкаВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

04:30

Почему во взрослом возрасте время летит быстрее: ученые дали объяснение феномену

03:32

Розыск и задержание военнообязанных: появилось разъяснение насчет прав ТЦК

Реклама
02:30

9 продуктов, которые стоит поскорее выбросить из холодильника

02:00

"Никакой ценности": Павел Зибров признался, как воспринимает хейтеров

09 февраля, воскресенье
23:35

Российская армия атаковала "Шахедом" Сумы: горят машины на стоянкеФото

22:57

"Нет никаких планов": у Трампа сделали заявление о вторжении в Канаду

22:26

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

21:45

Некоторые даже не догадываются: как и сколько можно хранить треснувшие яйца

21:32

РФ выбрала новую цель: в ВСУ дали тревожный прогноз о продвижении врага

21:07

Ответ на загадку найден: почему носки постоянно рвутся на пятках

21:05

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

20:24

Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

20:19

Надо ли стирать новые вещи после покупки: эксперт удивил ответом

20:11

Влупит до -10 градусов: синоптик дал прогноз на следующую неделю в Украине

19:36

Москва теряет три колонии и не знает, что делатьмнение

19:30

Переговоры Трампа с Путиным и конец войны: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Потеряем армию": Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине

19:13

Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

19:07

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

18:30

Инна Белень отреагировала на дерзкое заявление Терена об их отношениях

18:29

Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

18:29

Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным

Реклама
18:19

Все для других: 5 самых щедрых знаков зодиака

18:04

Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры

17:27

"Поставить Путина на колени": экс-советник НАТО раскрыл путь завершения войны

16:59

"Есть все возможности": Зеленский сделал заявление о завершении войны в 2025-м

16:53

Трамп готовит торговую войну против ЕС: какая цель США и как это повлияет на УкраинуВидео

16:33

"Сделали фантастическое": ВСУ помешали оккупантам вывесить триколор в Торецке

16:25

Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

16:12

В Киеве платежки за воду "выросли" в 4 раза: водоканал говорит о сбое в системе

15:45

Что класть в лунку при посадке клубники весной: урожай приятно удивит

15:30

Кто на самом деле написал Библию: ученые впервые назвали автора

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять