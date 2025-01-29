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"Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой

Элина Чигис
29 января 2025, 12:08
354
Леся Никитюк поострила в соцсетях.
Маша Ефросинина, Леся Никитюк
Леся Никитюк пошутила в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Леся Никитюк прокомментировала творчество Melovin
  • Ведущая также пошутила над Машей Ефросининой

Украинская известная ведущая Леся Никитюк, которую подозревают в беременности, вышла на связь в соцсетях.

На своей странице в Istagram Леся высказала свое мнение о коллеге – Маше Ефросининой.

видео дня

Никитюк прокомментировала новое интервью Ефросининой с певцом Melovin, которое вышло более месяца назад.

Ведущая осталась в восторге от честности артиста и откровенности перед фанатами. Также она шуточно обратилась к Ефросининой.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

"Ну а ты красивая, умная, как всегда. Аж бесишь", – написала ведущая.

Леся Никитюк о Маше Ефросининой
Леся Никитюк о Маше Ефросининой / фото: скрин instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, не так давно Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад. На фотографии ведущая позирует, сидя на дереве.

Также недавно невеста Леся Никитюк впервые высказалась о своей помолвке. Поклонникам артистка сообщила, что ответила любимому согласием.

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Кто такая Леся Никитюк?

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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