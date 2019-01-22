Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян - бывшая УПЦ МП

Если верить церковникам из Московского патриархата, патриарх Феофил принял и благословил мирян из Украины.
Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III после того, как отказался встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, во вторник, 22 января принял мирян из бывшей УПЦ (Московского патриархата).
Такое сообщение опубликовал представители Одесской епархии бывшей УПЦ МП.По их утверждени, группу украинских паломников в Иерусалиме возглавил викарий Одесской епархии, епископом Арцизский Виктор.Феофил III заявил мирянам, что молится о мире на Украине.
Также в сообщении говорится, что иерарх "передал первосвятительское благословение верным чадам УПЦ".
Напомним, ранее Петр Порошенко передал месседжи отказавшемуся с ним встретиться Иерусалимскому патриарху.