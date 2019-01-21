Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Греко-православный патриарх Иерусалима Феофил III отказался встретиться с Петром Порошенко во время визита президента Украины в Израиль.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к украинской делегации, патриарх отменил встречу, сославшись на недомогание.

"Встреча с патриархом не состоится по состоянию здоровья Феофила III", - приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что темой намечавшейся на 15.00 встречи должен был стать вопрос о признании новосозданной Православной церкви Украины. Предполагалось также посещение Храма Гроба Господня в историческом центре Иерусалима.

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Патриарх Феофил ранее заявлял, что в Иерусалимской церкви возносят молитвы об Украине и главе бывшей УПЦ МП митрополите Онуфрии, которого он считает "наиболее подходящим человеком для той сложной ситуации, в которой сегодня находится украинский народ".