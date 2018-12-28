Иерусалимский патриарх попросил Порошенко помириться с Януковичем - СМИ

По его словам, для достижения "национального примирения" в Украине необходим "широкий диалог".
Иерусалимский патриарх Феофил III написал президенту Петру Порошенко письмо с призывом использовать "все возможности для мира" в Украине, включая возможное а также о "всепрощении и примирении" с экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом говорится в статье The Jerusalem post, в которой приводится фрагмент письма.
"Патриарх Иерусалимский высказал свое мнение о необходимости прекращения политического преследования 4-го президента Украины Виктора Януковича и привлечения его к активному участию в приближении мира на Донбассе. Поскольку для достижения национального примирения в Украине необходим широкий диалог, в том числе с привлечением к мирному процессу выходцев из этого региона, то президент Янукович мог бы стать таким представителем", - говорится в статье (цитата по Страна.ua).
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко и глава созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний намерены отправится в тур по 17 областям страны после получения томоса об автокефалии украинской церкви.