Иерусалимский патриарх попросил Порошенко помириться с Януковичем - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Иерусалимский патриарх Феофил III написал президенту Петру Порошенко письмо с призывом использовать "все возможности для мира" в Украине, включая возможное а также о "всепрощении и примирении" с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в статье The Jerusalem post, в которой приводится фрагмент письма.

"Патриарх Иерусалимский высказал свое мнение о необходимости прекращения политического преследования 4-го президента Украины Виктора Януковича и привлечения его к активному участию в приближении мира на Донбассе. Поскольку для достижения национального примирения в Украине необходим широкий диалог, в том числе с привлечением к мирному процессу выходцев из этого региона, то президент Янукович мог бы стать таким представителем", - говорится в статье (цитата по Страна.ua).

jpost.com

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко и глава созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний намерены отправится в тур по 17 областям страны после получения томоса об автокефалии украинской церкви.