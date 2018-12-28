СМИ рассказали о предвыборном "томос-туре" Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко и глава созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний намерены отправится в тур по 17 областям страны после получения томоса об автокевалии украинской церкви.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на "источник из окружения главы ПЦУ".

Издание отмечает, что планируется посещение тех регионов, где Порошенко якобы имеет "перспективы набрать голоса на мартовских выборах 2019 года".

"Речь о примерно 17 областях, но число еще уточняется. Возможно будет больше", - сказл собеседник издания, добавив.

Ранее сообщалось, что Грузинская православная церковь поддержит создание Православной церкви Украины.

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.