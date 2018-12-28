Грузинская церковь сделала неоднозначное заявление о ПЦУ

28 декабря 2018, 10:43

Официально эта позиция оформится в январе.

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ
Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Грузинская православная церковь поддержит создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

Однако, как сообщает Эхо Кавказа, официально эта позиция оформится в январе.

"В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - заявил архиепископ Зосима Цилканской и Душетской епархии.

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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Украина Грузия ПЦУ
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