УПЦ МП отказалась признать созданную Православную церковь Украины

Синод УПЦ МП

Украинская православная церковь Московского патриархата не признает создание Православной церкви Украины.

Об этом говорится в обращении синода УПЦ МП, который состоялся в понедельник, 17 декабря.

"Это собрание является объединением раскольников и к Украинской православной церкви (Московского патриархата) не имеет никакого отношения. Для нашей церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной церковью Христовой в Украине", - сказано в обращении.

В УПЦ МП подчеркнули, что Константинопольский патриархат "не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь УПЦ".

На этом же синоде митрополиты Винницкий Симеон (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) были сняты с должностей и преданы анафеме за участие объединительном Соборе.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.