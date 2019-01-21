Порошенко передал "месседжи" отказавшемуся с ним встретиться Иерусалимскому патриарху

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Вместо отказавшегося накануне от встречи Иерусалимского патриарха Феофила III президент Петр Порошенко встретился с его замом - генсеком Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом, через которого передал Феофилу "все месседжи".

"Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви", - рассказал Интерфакс-Украина один из членов украинской делегации.

Читайте такжеПорошенко в Израиле заночует в королевском "люксе" возле Гроба ГосподняРанее сообщалось, что патриарх Иерусалима Феофил III отказался встретиться с Петром Порошенко во время визита президента Украины в Израиль, сославшись на недомогание.

Темой намечавшейся на 15.00 встречи должен был стать вопрос о признании новосозданной Православной церкви Украины. Предполагалось также посещение Храма Гроба Господня в историческом центре Иерусалима.