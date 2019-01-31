В Раде предрекли судьбу УПЦ МП после отказа от переименования

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий / УНИАН

Народный депутат Украины Иван Винник заявил о том, что в случае отказа от переименования УПЦ МП не получит статуса неприбыльной организации и будет вынуждена платить налоги.

"Дело в том, что церковь является неприбыльной организацией. Она должна быть зарегистрирована в Минкульте, где ведется учет неприбыльных религиозных, церковных организаций. А если РПЦ, нарушая закон Украины, откажется выполнять его требование по названию и переименованию в РПЦ, она не получит статуса неприбыльной организации. Русской православной церкви придется платить налоги", – отметил он в эфире Прямого.

Он также подчеркнул, что РПЦ не служит в Украине и не несет религиозность или духовность в социум.

"Русская православная церковь в России была, есть и будет инструментом политического влияния через религию и духовность. Этого не скрывает [президент РФ Владимир] Путин", – добавил Винник.

Напомним, ранее Минкульт Украины опубликовал перечень религиозных организаций, которые обязаны изменить названия.