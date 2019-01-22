В УПЦ МП обвинили ПЦУ в новом захвате храма

Благовещенский храм в селе Поховка Ивано-Франковской области перешел под контроль Православной церкви Украины.

При этом сторонники ПЦУ ночью взломали замки в храме и сменили их, а 18 января провели в нем богослужение, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В сообщении отмечается, что 13 января, на собрании села, сельский голова Николай Остапчук и председатель собрания Мирослав Аннюк объявили, что это мероприятие - собрание церковной общины УПЦ МП. При этом настоятель храма протоиерей Владимир Шувар об этом уведомлен не был.

В УПЦ МП подчеркнули, что заявление прихожан и протоиерея об этом было проигнорировано, поэтому они были вынуждены покинуть мероприятие. Другие участники собрания, большинство из которых являлись представителями греко-католической общины и приезжими, приняли участие в этом незаконном голосовании.

Ранее в УПЦ МП пожаловались на "захват" храма на Тернопольщине.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП.