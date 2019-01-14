На Прикарпатье община перешла в ПЦУ через конфликт со сторонниками УПЦ МП: опубликовано видео

Храм в селе Поховка / "Блиц-инфо"

Члены общины бывшей УПЦ (Московского патриархата) из села Поховка Богородчанского района, что на Ивано-Франковщине, решили перейти в Православную церковь Украины.

Соответствующее решение большинство прихожан приняли в воскресенье, 13 января, на общем собрании, сообщает местный портал "Блиц-Инфо". "Около двух десятков сторонников МП подняли шум, что собрание незаконно. Мол, его должен созвать священник, а не люди. Поднялась словесная перепалка на повышенных тонах. В конце прихожане Московского патриархата заявили, что покидают собрание и вышли из зала под крики "сепаратисты", − говорится в сообщении.

Читайте также"Не имеет значения": Епифаний рассказал о наказании от Москвы для перешедших в ПЦУВсего за переход в лоно Православной церкви Украины проголосовали более 100 членов общины. Кроме того, они избрали руководство и ревизионную комиссию.

По словам новоизбранного главы общины Мирослава Аннюка, решение о выходе из ПЦУ назревало уже достаточно давно.

"Храм и земля принадлежит сельской общине. В селе около полутысячи жителей, из них очень маленькая часть не хочет переходить. Люди давно говорили, но не хватало духу открыто об этом заявить. А теперь Томос и мы набрались смелости. Им (сторонникам УПЦ (МП) - "Главред") интересно было сегодня сделать провокацию, но мы не поддались. Они привезли людей даже с Богородчан и соседних сел", − заявил он.

Напомним, ранее в Минкульте рассказали о том, как приходам нужно переходить из УПЦ (МП) в ПЦУ.