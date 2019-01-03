Озвучена процедура перехода УПЦ МП в ПЦУ после получения Томоса

При переходе прихожане УПЦ МП должны учесть формальности / Фото: Pixabay

После получения Украиной Томоса об автокефалии ПЦУ, которое торжественно состоится в Стамбуле 6 января, общины УПЦ МП начнут переход к новосозданной церкви, при этом придерживаясь определенных канонов.

"Мы ожидаем, что гораздо больше общин после праздников будут переходить к Православной церкови Украины", - цитирует Радио Свобода начальника управления по делам национальностей, религий и финансово-плановой работы Львовской облгосадминистрации Лесю Корнат.

Чиновница отмечает, что во Львовской области функционируют 49 приходов УПЦ МП. Из них четыре общины уже заявили о переходе к единой Православной церкви, а еще 5 готовы сделать это и о своем решении сообщили епископам.

По словам Корнат, для осуществления перехода необходимо предоставить ряд документов.

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"Община должна провести собрание религиозной общины, результатом которого будет протокол, в котором должны четко должно быть записано об изменении юрисдикционной принадлежности. Затем обратиться к епископу, под которым они хотят быть, согласовывают с ним кандидатуру священника, который будет руководить этой общиной. Далее с этим пакетом документов, уставом, потому что каждая религиозная община имеет устав, они идут к нам в управление, и мы регистрируем", - сказала она.

В некоторых областях, подчеркнула Корнат, регистрация религиозных общин происходит через Центры предоставления административных услуг. Однако, например, во Львовской области община регистрируется в управлении, как религиозная, а затем данный факт фиксируют в ЦНАП.

Как ранее сообщалось, чиновники Администрации президента Украины Петра Порошенко дали указание руководящим кадрам музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить исковые заявления в административные суды - по поводу прекращения аренды общинам УПЦ МП.