СМИ узнали, как будут разрывать договоры аренды УПЦ МП с Киево-Печерской и Почаевской лаврами

Киево-Печерская лавра / УНИАН

Чиновники Администрации президента Украины Петра Порошенко дали указание руководящим кадрам музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить исковые заявления в административные суды - по поводу прекращения аренды общинам УПЦ (Московского патриархата).

Соответствующее сообщение опубликовало украинское издание "Вести".

"В связи с деликатностью вопроса все необходимо проводить секретно, чтобы заранее не получить негативный общественный резонанс", - заявляет источник из окружения Ростислава Павленко (советника президента Украины). Кроме того, еще 26 декабря в Департаменте по делам религий и национальностей чиновники проводят инструктажи уполномоченных в областях - по поводу того, как правильно организовывать статистики переходов из УПЦ (МП) в новосозданную Православную церковь Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что архиепископ Евстратий (Зоря) пояснил переход Киево-Печерской и Почаевской лавры к ПЦУ.