"Естественным образом": Зоря пояснил переход Киево-Печерской и Почаевской лавры к ПЦУ

Архиепископ Евстратий Зоря убежден, что верующие сами захотят перейти в ПЦУ / Главред

Архиепископ Евстратий Зоря заявил, что переход Киево-Печерской и Почаевской лавры в Православную церковь Украины произойдет постепенно и без насилия.

"Лавра – это не военная база. Вот Черноморский флот в Севастополе – это была реальная опасность. А Киево-Печерская или Почаевская лавры имеют то влияние, которое им дают люди верующие", - сказал он в эфире 5 канала.

Зоря подчеркнул, что верующие самостоятельно будут принимать решение, когда поймут пагубность российской пропаганды и отсутствия у РПЦ "эксклюзивных прав".

"Не будут реагировать, когда им будут говорить, что это раскол, что нет благодати и это неканонично. Они это просто будут пропускать мимо ушей, ибо приходят к святыне", – подчеркнул священнослужитель.

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Архиепископ добавил, что никто не будет принуждать прихожан в какому-либо решению, а переход может занять довольно продолжительный срок.

" И по мере того, как таких людей среди православных станет больше, а сторонников "русского мира" будет все меньше, естественным образом, не завтра, не послезавтра, не через месяц, возможно, даже не через год и не через три, но спокойно, без какого-либо насилия и противостояния, в том числе по решению монахов, которые там находятся, эти святыни рано или поздно будут в Украинской Церкви", - сказал он.

Напомним, представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор заявил, что до получения Томоса в Православной церкви Украины не произойдет никаких существенных изменений.