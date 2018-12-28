У митрополита Епифания рассказали о деятельности ПЦУ до получения Томоса

В ПЦУ пока воздержатся от глобальных изменений/ Фото: УНИАН

Представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор заявил, что до получения Томоса в Православной церкви Украины не произойдет никаких существенных изменений.

"Ведутся переговоры о будущем церкви, что имеется в виду, церковь - новая, нет никаких подразделений, нет никаких органов, нет никаких комиссий. Это все будет создано, когда созовут Синод. Это органы церкви, которые будут отвечать за разные стороны жизни церкви. Сейчас ведутся переговоры", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

По словам Сидора, полноценно строить будущее и принимать решения ПЦУ сможет после получения Томоса, то есть в независимом статусе.

"Как сказал владыка Епифаний, до получения Томоса кардинальных изменений в церкви не будет. Мы ждем самый важный момент - это получение Томоса. Когда Томос будет получен - церковь независима, законная, каноническая, уже ничего отрицательного к ней не придумаешь. Вот тогда Синод созывается и будут формироваться органы управления церкви", - подчеркнул он.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.