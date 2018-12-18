Настоятеля Киево-Печерской лавры допросят в СБУ

Митрополит Павел (Лебедь) / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) в ближайшие дни вызовет настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) на допрос.

Об этом заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская, передает УНИАН.

"Планируется в ближайшие дни", - сказала Гитлянская.

Она отметила, что настоятеля Киево-Печерской лавры планируют вызвать в качестве свидетеля по уголовному делу по ч. 2 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В конце ноября СБУ провела обыски в подсобном хозяйстве Киево-Печерской лавры. Обыски также проводились по месту жительства и размещения имущественного комплекса настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Напомним, в субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.