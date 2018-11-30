Митрополит Павел обвинил Порошенко в заказе обысков в Киево-Печерской лавре

Митрополит Павел / pravlife.org

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре по указу президента Петра Порошенко, заявил наместник лавры, митрополит УПЦ МП Павел.

При этом священнослужитель отверг обвинения в противозаконных действиях и разжигании межрелигиозной вражды.

"Я хотел бы спросить СБУ, которая действует по указу Президента: что такое конфессия? Это когда бы я сказал что-то в сторону иудеев, мусульман, католиков, это было бы что-то другое. Но я с ними дружу и уважаю их... Не ищите жертву в церкви. Я живу только в Киево-Печерской лавре.

Если идут разборки о том, что я обидел Денисенко (Филарета), то я ничего не сказал плохого, кроме как святого письма. Мне приписали то, что я плохо отношусь к патриарху Варфоломею. Это неправда. Я его уважаю. На меня оказывается давление со всех сторон, но я нахожусь в соборной и апостольской церкви", - заявил он во время пресс-конференции.

При этом он отметил, что доме, в котором СБУ проводила обыски, он не живет с 2013 года.

"Этот дом был разграблен в 2014 году. Пропало 5 икон и ящик водки", - добавил Павел.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре.