Минкультуры начало описывать мощи в Киево-Печерской Лавре

Киево-Печерская лавра стала объектом проверки Минкультуры / lenta-ua.net

Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре, которая проходит при участии монахов и наблюдателей.

"Целью комиссии является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской лавре, начиная с 1988 года — с момента открытия монастыря после возрождения", - сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Отмечается, что проверку проводят исключительно мужчины, поскольку женщинам запрещено находится у церковного алтаря. Работу обсудили с наместником святыни митрополитом Павлом.

Напомним, прхиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда", прокомментировал вопрос по поводу того, кому должны принадлежать все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.