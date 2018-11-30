СБУ нагрянула с обыском к наместнику Киево-Печерской лавры

Митрополит Павел / УНИАН

Сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют обыск по месту жительства наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя).

Обыск также проводится и в помещениях Киев-Печерской Лавры, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее данным, действия правоохранителей обусловлены расследованием в рамках дела по факту разжигания межрелигиозной вражды по статьей 161 Уголовного кодекса, пишет ukranews.com.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины инициировало проверку мощей в Киево-Печерской Лавре.