Массовые акции в центре Киева: полиция задержала десятки "титушек" у Лавры

14 октября 2018, 18:50

Правоохранителями были задержаны 122 человека, сообщили СМИ.

  • У Лавры задержали десятки "титушек" hromadske.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" hromadske.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" hromadske.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" rbc.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" rbc.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" rbc.ua
  • У Лавры задержали десятки "титушек" rbc.ua

В центре Киева, возле Киево-Печерской лавры правоохранители задержали десятки человек специфической внешности.

Как сообщает "РБК-Украина", правоохранителями были задержаны 122 человека.

"Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения", – сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.

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Лавра титушки полиция
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