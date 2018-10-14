Массовые акции в центре Киева: полиция задержала десятки "титушек" у Лавры

В центре Киева, возле Киево-Печерской лавры правоохранители задержали десятки человек специфической внешности.

Как сообщает "РБК-Украина", правоохранителями были задержаны 122 человека.

"Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения", – сообщает издание.

У Києві біля входу до Києво-Печерської лаври спецпризначенці поліції оточили близько 20-30 молодиків з невідомих причин pic.twitter.com/cSKFy1KHcV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 14, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что националисты утром успели устроить потасовку с полицией в Мариинском парке (во время попытки сноса памятника Николаю Ватутину), а потом еще раз устроить потасовку, но уже пытаясь поставить палатку на Майдане Независимости.