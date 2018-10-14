Дубинки и слезоточивый газ: в центре Киева активисты подрались с полицейскими

14 октября 2018, 14:50

Активисты попытались установить палатку на Майдане Независимости.

  • Столкновения в центре Киева rbc.ua
  • Столкновения в центре Киева rbc.ua
  • Столкновения в центре Киева rbc.ua

В воскресенье, 14 октября, в самом центре Киева активисты попытались установить палатку на Майдане Независимости и устроили стычки с полицейскими.

Сотрудники спецподразделения Нацполиции отобрали у активистов палатку, после чего произошло столкновение с участниками акции.

Во время драки использовались дубинки и слезоточивый газ, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня наш праздник, мы имеем право поставить палатку, будем там праздновать, там наш штаб будет", - рассказал один из участников конфликта. 

Участники акции рассказали, что через Facebook договорились собраться для празднования Дня защитника Украины. Организатором выступил отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин (в конце лета городской совет вынес ему вотум недоверия).

Напомним, ранее в Киеве полицейские с потасовкой помешали националистам снести памятник Ватутину.

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Киев драка полиция столкновения потасовка слезоточивый газ дубинки
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